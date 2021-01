Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino répond à Ancelotti pour Kean !

Publié le 12 janvier 2021 à 16h00 par A.M.

Auteur d'une excellente première partie de saison, Moïse Kean ferait l'objet de discussions entre le PSG et Everton pour un transfert définitif. Mauricio Pochettino a d'ailleurs répondu aux propos de Carlo Ancelotti à ce sujet.

En quête d'un avant-centre afin de compenser les départs libres d'Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani, le PSG a obtenu le prêt de Moise Kean. Et l'attaquant italien réalise une très belle saison au PSG grâce à ses 11 buts toutes compétitions confondues. Un rendement qui aurait poussé Leonardo à discuter dès aujourd'hui avec Everton afin de recruter Moise Kean de façon définitive alors que son prêt ne s'accompagne pas d'un option d'achat. Au micro de Sky Sports , Carlo Ancelotti a évoqué ce dossier. « Il vit une très bonne expérience au Paris Saint-Germain. Il marque beaucoup de buts, il montre sa qualité. C’est notre joueur et il sera de retour en juin [...] Mais nous devons tout le temps pendre en considération ce que le joueur pense parce que les joueurs sont des êtres humains. Si le joueur veut revenir nous serons heureux de l’avoir, si le joueur veut rester avec le Paris Saint-Germain, nous devons parler avec le Paris Saint-Germain », confie l'entraîneur des Toffees.

«Il y aura des discussions privées»