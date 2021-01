Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait le forcing pour boucler une grosse recrue !

Publié le 15 janvier 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 15 janvier 2021 à 8h21

Même s’il continue de botter en touche lorsqu’il s’agit d’évoquer le mercato hivernal, Mauricio Pochettino voudrait plus que jamais attirer Dele Alli au PSG.

Dele Alli au PSG, ça brûle ? Comme l’a révélé Téléfoot La Chaine ces dernières heures, le milieu offensif anglais de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, voudrait retrouver son ancien mentor Mauricio Pochettino au Parc des Princes. Peu épanoui sous les ordres de José Mourinho où il dispose d’un temps de jeu limité, Dele Alli est donc annoncé avec insistance vers le PSG, et ce dossier serait plus que jamais d’actualité dans l’esprit de Pochettino…

Pochettino réclame toujours Alli en coulisses