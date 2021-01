Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino ne pense pas actuellement à Messi et Ramos !

Publié le 15 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Pour la saison prochaine, le PSG verrait les choses en grand, rêvant notamment de Lionel Messi et Sergio Ramos. Des rumeurs qui ont d’ailleurs fait réagir Mauricio Pochettino.

Pour Mauricio Pochettino, l’aventure au PSG commence déjà très bien. Après seulement 3 matchs sur le banc parisien, l’Argentin a déjà remporté son premier trophée avec le Trophée des Champions ce mercredi. Désormais, il va falloir continuer sur cette lancée jusqu’à la fin de la saison. Mais c’est réellement à partir de l’été prochain que les choses sérieuses pourraient débuter pour Pochettino. En effet, lors du mercato estival, l’entraîneur du PSG pourrait frapper fort avec de grosses recrues à l’instar de Lionel Messi ou Sergio Ramos, tous les deux en fin de contrat avec le FC Barcelone et le Real Madrid.

« Nous n’avons pas eu le temps de parler »