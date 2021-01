Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est bien parti pour retrouver un club !

Publié le 15 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Limogé par le PSG cet hiver, Thomas Tuchel aurait été recontacté par le Bayern Munich qui l’avait d’ailleurs déjà approché il y a quelques mois.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 3 janvier 2020, il y a donc un peu plus d’un an, le Bayern Munich amorçait à cette période ses premiers contacts avec Thomas Tuchel. Finalement, l’entraîneur allemand a été limogé par le PSG cet hiver pour laisser place à Mauricio Pochettino, et comme le Bayern envisage toujours de remplacer Hans-Dieter Flick, cette piste reviendrait au premier plan pour Tuchel.

Le Bayern de retour à fond sur Tuchel

Le journaliste Abdellah Boulma a en effet annoncé jeudi que la direction du Bayern Munich serait revenue à la charge pour tenter de convaincre Thomas Tuchel de venir prendre les rênes de l’équipe première à la place de Flick. Et en plus de ses touches concrètes en Premier League (Chelsea, Manchester United), l’ancien entraîneur du PSG a donc un courtisan de premier choix en Allemagne.