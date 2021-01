Mercato - PSG : Tuchel déjà approché par un géant européen ?

Foot - Mercato - PSG

En plus de Chelsea, Thomas Tuchel aurait une autre piste XXL pour son avenir. En effet, l'ancien coach du PSG aurait été contacté par la direction du Bayern pour la succession d'Hans-Dieter Flick.

Malgré une saison 2019-2020 quasi-parfaite, ponctuée par une finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a été remercié par la direction du PSG pendant les fêtes de fin d'année. Remplacé par Mauricio Pochettino sur le banc parisien, le technicien allemand pourrait très vite reprendre du service. D'après les dernières indiscrétions de Christian Falk, journaliste chez Bild , Thomas Tuchel serait dans les petits papiers de Chelsea en vue du potentiel départ de Frank Lampard. En plus des Blues , un autre cador européen en pincerait pour l'ancien technicien du PSG, et il aurait déjà lancé les grandes manoeuvres.

Selon les informations d'Abdellah Boulma, divulguées sur son compte Twitter ce jeudi, le Bayern n'aurait pas oublié Thomas Tuchel. Alors qu'ils auraient déjà tenté plusieurs fois de s'offrir le coach de 47 ans, les Bavarois seraient revenus à la charge. En effet, la direction du Bayern aurait récemment approché Thomas Tuchel pour préparer la succession d'Hans-Dieter Flick. Après un passage de deux ans et demi au PSG, Thomas Tuchel pourrait donc retrouver l'Allemagne du côté de Munich.

Approché à maintes reprises les années précédentes par le club bavarois, on me susurre à l’oreille que Thomas #Tuchel a récemment été contacté par les dirigeants du #Bayern pour la succession de Hansi #Flick. Wait and see.