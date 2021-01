Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise sérieusement pour l’arrivée de ce renfort hivernal !

Publié le 14 janvier 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a fait d’Eric Garcia sa grande priorité pour cette fenêtre hivernale des transferts, tous les candidats au poste de président du club catalan seraient prêts à donner leur feu vert pour l’arrivée du joueur de Manchester City.

Victime de grosses carences dans son secteur défensif cette saison, le FC Barcelone souhaitait enregistrer la venue d’Eric Garcia l’été dernier. Seulement voilà, faute de moyens financiers suffisants, le Barça s’est alors montré incapable de convaincre Manchester City de laisser filer son joueur. Toutefois, cette tendance pourrait avoir été renversée dans la mesure où le défenseur de 20 ans est annoncé avec insistance de retour chez les Blaugrana , et son come-back pourrait même intervenir dès ce mois de janvier. Comme l’a annoncé Fabrizio Romano, la balle est désormais dans le camp du futur président du FC Barcelone, censé être élu le 24 janvier prochain, qui devra choisir entre attendre l’été prochain ou plutôt accueillir Eric Garcia dès cet hiver. Et visiblement, la réponse à ce dilemme serait d’ores et déjà toute trouvée.

Carles Tusquets aura l’aval des candidats pour Eric Garcia