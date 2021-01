Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour Longoria dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 janvier 2021 à 15h10 par A.C.

L’Olympique de Marseille pourrait voir l’un de ses principaux adversaires revenir à la charge, pour Arkadiusz Milik.

Ce mercato hivernal est très important pour Arkadiusz Milik. Mis de côté depuis le début de la saison au Napoli, l’attaquant polonais n’a pas disputé le moindre match... et voit l’Euro s’éloigner dangereusement ! « S'il reste à Naples même après le marché des transferts de janvier, je pense que c'est normal qu'il ne puisse pas participer à l'Euro avec la Pologne » a lancé Zbigniew Boniek, le président de la Fédération polonaise de football, au micro de Radio Kiss Kiss . « C'est une situation qui me surprend et je comprends le Napoli, qui a beaucoup aidé le joueur ». Ça tombe bien l’Olympique de Marseille est prêt à l’accueillir les bras ouverts ! Pablo Longoria aurait même soumis une deuxième offre récemment selon Sky Sport Italia , d’une valeur de 7/8M€. L’OM ne semble toutefois pas vraiment emballer Milik, qui semble toujours espérer un retour de la Juventus ou de l’Inter.

La Juve prête à tout miser sur Scamacca