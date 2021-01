Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle offre de Pablo Longoria dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 janvier 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Bien déterminé à recruter Arkadiusz Milik avant la fin du mercato hivernal, l’OM aurait fait parvenir une nouvelle offre à la direction de Naples pour le buteur polonais.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Naples, Arkadiusz Milik (26 ans) est plus que jamais la priorité de l’OM en cette période de mercato. André Villas-Boas souhaite absolument voir débarquer un nouveau buteur, et cette piste menant au joueur du Napoli semble être la plus chaude pour le club phocéen, d’autant que Milik n’a plus que six mois de contrat en Italie et n’entre plus du tout dans les plans de Gennaro Gattuso. Par conséquent, après une première offre de 5 ou 6M€ refusée par Naples, l’OM serait revenu à la charge ces dernières heures…

L’OM met 8M€ sur la table pour Milik