Mercato - OM : Le dossier Milik plombé par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 13 janvier 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En quête sérieuse d'un nouvel attaquant, Pablo Longoria songerait à recruter Arkadiusz Milik. Toutefois, le buteur de Naples aurait une autre destination en tête pour son avenir. Selon Raffaele Auriemma, journaliste de Sport Mediaset, l'international polonais voudrait rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Dans une situation compliquée à Naples, Arkadiusz Milik pourrait faire ses valises dès cet hiver. Alors qu'André Villas-Boas lui aurait demandé un nouveau buteur, Pablo Longoria examinerait l'idée de recruter l'international polonais. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, puisque l'Atlético en pincerait également pour Arkadiusz Milik. Comme l'a indiqué Il Mattino ce mercredi, ni le Head of Football de l'OM, ni les Colchoneros ne seraient passés à l'action pour le moment. En effet, à en croire le média transalpin, Pablo Longoria et Diego Simeone seraient allés à la pêche aux renseignements sans pour autant formulé la moindre offre pour Arkadiusz Milik. Malgré tout, la porte reste ouverte du côté de Naples.

«Le joueur a refusé les propositions du club»

Interrogé dernièrement par DAZN , Cristiano Giuntoli avait lâché ses vérités sur l'avenir d'Arkadiusz Milik et avait laissé clairement entendre qu'un départ était possible. « On ne sait pas s'il partira en janvier. Il est encore temps, c'est une situation ouverte » , avait reconnu le directeur sportif du Napoli avant d'insister ce mercredi. « L'entourage de Milik parle à certains clubs et nous attendons de trouver une solution » , a confié Cristiano Giuntoli. Si Arkadiusz Milik semble être sur le départ, sa prochaine destination pourrait ne pas être l'OM ou l'Atlético.

«Il a choisi la Juventus, il veut jouer avec Cristiano Ronaldo»