Mercato - OM : L'espoir est de mise pour Longoria dans le dossier Milik !

Publié le 12 janvier 2021 à 22h45 par Th.B.

Avec le départ annoncé de Moussa Dembélé de l’OL pour l’Atletico de Madrid, l’OM pourrait continuer de rêver pour Arkadiusz Milik pour une raison bien précise. Explications.

Alors que la piste Arkadiusz Milik s’était considérablement compliquée ces derniers jours, l’OM aurait de nouveau une belle chance de boucler ce dossier cet hiver et d’ainsi, satisfaire les demandes d’André Villas-Boas, souhaitant témoigner de l’arrivée d’un attaquant cet hiver. En effet, le Napoli accepterait de céder Pablo Longoria si ce dernier acceptait de hausser un peu son offre de 10M€ pour le transfert du Polonais en y incluant divers bonus. C’est du moins l’information communiquée par Corriere dello Sport. Pour rappel, Milik est sous contrat jusqu’en juin prochain à Naples où il ne figure pas dans la liste du club pour la Serie A. Mais là ne résiderait pas l’unique motif d’espoir pour le transfert d’Arkadiusz Milik.

Dembélé à l’Atletico, la chance de l’OM pour Milik