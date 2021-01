Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Milik, Longoria n'a plus qu'un petit effort à faire !

Publié le 12 janvier 2021 à 20h15 par A.D.

Désireux de s'offrir un nouvel attaquant, l'OM aurait proposé 10M€ au Napoli pour Arkadiusz Milik. Selon la presse italienne, Pablo Longoria pourrait faire plier les Azzurri s'il augmentait légèrement son offre et ajoutait quelques bonus.

Pour venir épauler Dario Benedetto en attaque, André Villas-Boas voudrait accueillir un nouveau buteur. Pour satisfaire les désirs du coach de l'OM, Pablo Longoria s'activerait en coulisses et aurait identifié plusieurs profils en France et à l'étranger. En Ligue 1, le Head of Football de l'OM suivrait de près deux joueurs du Montpellier HSC, Andy Delort et Gaëtan Laborde, tandis qu'à l'étranger, il examinerait la possibilité de recruter Arkadiusz Milik. Et en ce qui concerne le buteur de Naples, Pablo Longoria saurait ce qu'il lui reste à faire pour boucler l'affaire.

Longoria est fixé pour Arkadiusz Milik