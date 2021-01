Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tous les feux au vert pour Longoria avec Milik ?

Publié le 13 janvier 2021 à 15h10 par A.C.

Le dossier Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli, pourrait bien évoluer en faveur de l’OM.

Ce mercato hivernal est crucial pour Arkadiusz Milik. Le Polonais n’a pas disputé le moindre match cette saison, mis de côté par les dirigeants du Napoli à cause de son refus de prolonger. Jusque-là, il semble s’être contenté de cette situation disputant uniquement les rencontres avec sa sélection, lors des trêves internationales. Mais la Fédération polonaise l’a récemment averti : soit il trouve du temps de jeu et un club cet hiver, soit il peut d’ores et déjà faire une croix sur l’Euro avec la Pologne. Et Milik ne manque pas de solutions, puisque l’Olympique de Marseille lui ferait les yeux doux.

La Juve se rapproche de Scamacca... et s’éloigne de Milik