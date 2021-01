Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour cette piste proposée par Di Maria ?

Publié le 13 janvier 2021 à 13h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait se faire berner pour la piste menant à Alejandro Gomez, capitaine de l’Atalanta.

Un joueur comme Alejandro Gomez intéresse forcément les plus grands clubs d’Europe. Grande figure de l’Atalanta, le numéro 10 est désormais persona non grata à Bergame, suite à une altercation avec son entraineur Gian Piero Gasperini. Ainsi, La Gazzetta dello Sport a révélé qu’Angel Di Maria aurait conseillé Leonardo de recruter Gomez au Paris Saint-Germain. D’autres clubs semblent intéressés, comme la Juventus, le Milan AC ou encore la Fiorentina et le Torino, mais le PSG aurait un avantage de taille. Sky Sport Italia assure en effet que l’Atalanta souhaiterait plutôt vendre Gomez à l’étranger...

Gomez aurait déjà un accord avec l’Inter