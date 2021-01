Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aguero dans le viseur de Pochettino ? Analyse

Publié le 13 janvier 2021 à 23h15 par La rédaction

L’agent Bruno Satin a affirmé sur Canal Plus que Mauricio Pochettino avait coché Sergio Aguero parmi ses cibles importantes pour l’été prochain. Que faut-il en penser ?

A l’occasion du Late Football Club sur Canal Plus, Bruno Satin, l’agent de joueurs, a apporté des précisions de taille au sujet du dossier Sergio Aguero : « Il y a un joueur qui plaît beaucoup à Pochettino et qu’il aimerait bien voir venir au PSG et qui de surcroît sera libre au mois de juillet prochain c’est (Sergio) "Kun" Agüero. Il est Argentin et Mauricio Pochettino le connaît très bien et l’a naturellement suivi lorsqu’il était en Angleterre ».

Dégager une marge pour un grand six

Que faut-il en penser ? Compte tenu de son enveloppe restreinte, au moins tant qu’il maintient son objectif de prolonger le duo Neymar-Mbappe, il apparaît tout à fait logique que le PSG se penche sur le dossier Aguero, disponible à coût zéro en transfert et de surcroit très apprécié par Pochettino. Si le club de la capitale venait à recruter Aguero libre pour vendre Mauro Icardi aux environs de 50 millions d’euros, il se dégagerait une marge de manœuvre pour un grand milieu de terrain défensif. Tout cela, évidemment, doit logiquement entrer en ligne de compte dans les réflexions de l’état-major parisien.