Mercato - PSG : Cette grande révélation sur les plans de Leonardo et Pochettino !

Publié le 13 janvier 2021 à 18h15 par T.M.

Alors que le mercato hivernal est ouvert, à quoi faut-il s’attendre du côté du PSG ? Visiblement, Leonardo n’aurait pas une énorme marge de manoeuvre, ce qui réduirait fortement les dossiers.

Durant l’hiver, le PSG a acté un grand changement en remplaçant Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino sur son banc de touche. Toutefois, au sein du club de la capitale, cela pourrait encore bouger, notamment dans l’effectif de l’entraîneur argentin. D’ailleurs, il existe de nombreuses rumeurs. Christian Eriksen et Dele Alli sont notamment annoncés vers le PSG, eux qui ont d’ailleurs bien connu Pochettino à Tottenham. La présence de l’Argentin pourrait donc aider à acter certains renforts d’ici la fin du mercato hivernal.

Recruter avec des moyens réduits !