Mercato - OM : Plus qu’une seule piste crédible pour Villas-Boas en attaque ?

Publié le 13 janvier 2021 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours en quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts, l’OM a multiplié les pistes ces dernières semaines. Et à ce jour, seule l’option Arkadiusz Milik semble encore plausible pour André Villas-Boas…

Le recrutement d’un nouveau latéral droit étant désormais acté avec l’arrivée de Pol Lirola, officialisée mardi par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat (12M€), André Villas-Boas n’en a pas pour autant terminé avec le mercato hivernal. En effet, l’entraîneur portugais souhaite désormais voir débarquer un nouvel attaquant, lui qui n’a pas été satisfait du rendement de Dario Benedetto ces derniers mois et qui souhaite lui apporter un nouveau concurrent. Ces dernières semaines, les pistes se sont multipliées à cet effet du côté de l’OM, mais la plupart n’ont mené nul part…

Les échecs Diego Costa, Laborde, Mateta…

Comme l’a révélé La Provence ce mercredi dans ses colonnes, le profil de Diego Costa aurait été proposé à l’OM, d’autant que le buteur espagnol de 32 ans est libre depuis la résiliation de son contrat avec l’Atlético de Madrid en décembre. Diego Costa aurait même été très intéressé à l’idée de rejoindre le club d’André Villas-Boas, mais la direction de l’OM aurait finalement coupé court aux négociations avec l’ex-buteur de Chelsea. Dans les autres dossiers à l’étude ces dernières semaines, la plupart semblent hors de portée pour Pablo Longoria : Gaëtan Laborde (Montpellier), Jean-Philippe Mateta (Mayence), Boulaye Dia (Reims) ou encore Andy Delort (Montpellier) auraient été ciblés par l’OM, mais l’ensemble de ces dossiers semblent déjà clos. Même tendance pour Willian José (Real Sociedad) et Christian Kouamé (Fiorentina), brièvement annoncés dans le viseur du club phocéen, sans suite.

« Plusieurs dossiers » encore actifs pour l’OM