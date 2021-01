Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un grand buteur étranger veut rejoindre Villas-Boas !

Publié le 13 janvier 2021 à 8h45 par La rédaction

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Atlético de Madrid en décembre, Diego Costa aurait été proposé à l’OM pour venir renforcer l’attaque. Mais Pablo Longoria aurait rapidement coupé court à cette option…

Depuis maintenant plusieurs semaines, l’OM s’active en coulisses afin de recruter un nouveau renfort de taille au poste de buteur pour satisfaire les besoins d’André Villas-Boas. L’entraîneur portugais souhaite disposer d’une autre option en plus de Dario Benedetto à ce poste, et Pablo Longoria tente donc de dénicher la perle rare. Après avoir officialisé mardi l’arrivée du jeune latéral droit Pol Lirola (prêt avec option d’achat de 12M€), le directeur sportif de l’OM aurait d’ailleurs pu attirer un autre joueur espagnol bien plus expérimenté…

Diego Costa motivé par l’OM, mais…