Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Christian Eriksen !

Publié le 13 janvier 2021 à 16h45 par A.D.

Alors qu'il ne seraient pas du tout sur la même longueur d'ondes, Christian Eriksen et l'Inter voudraient se séparer lors de ce mercato hivernal. Et bien qu'aucune offre n'aurait été reçue pour le moment, un départ resterait toujours d'actualité.

Arrivé en janvier 2020 en provenance de Tottenham, Christian Eriksen ne serait pas du tout heureux à l'Inter. Peu utilisé par Antonio Conte, l'international danois voudrait quitter Milan dès cet hiver pour relancer sa saison et sa carrière. De son côté, le coach des Nerazzurri serait ouvert au départ de son numéro 24 et voudrait profiter de sa vente pour recruter de nouveaux joueurs. Conscients de la situation de Christian Eriksen, le PSG et d'autres écuries européennes examineraient l'idée de le récupérer cet hiver. Toutefois, aucun club ne serait passé à l'offensive pour le moment. Ce qui inquiéterait la direction de l'Inter. A en croire les dernières indiscrétions de Tuttosport , le manque d'offre pour Christian Eriksen et l'arrivée de nouveaux investisseurs pourraient pousser les Nerazzurri à changer leur fusil d'épaule pour le Danois. Alors que le numéro 24 de l'Inter a été titularisé ce mercredi après-midi face à la Fiorentina, les hautes sphères milanaises pourraient renoncer à sa vente sans offre convaincante. Une information totalement balayée par Calciomercato.com .

L'Inter voudrait toujours vendre Christian Eriksen

Selon le média transalpin, la titularisation de Christian Eriksen ne changerait rien pour l'Inter. En effet, la vente de l'international danois serait toujours d'actualité pour les Nerazzurri. D'ailleurs, Antonio Conte et la direction milanaise seraient convaincus de pouvoir trouver un point de chute à Christian Eriksen avant le 2 février, date de la fin du mercato hivernal.