Mercato - PSG : Neymar va bien prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 13 janvier 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Neymar prend fin en juin 2022, la prolongation tant attendue de la star brésilienne au PSG semble se confirmer. Tous les acteurs sont sur la même longueur d'onde. Et ce serait même la priorité du club de la capitale qui s'apprêterait à transmettre une offre au Brésilien.

Au PSG la situation est claire. La prolongation des contrats de Neymar et Kylian Mbappé est une nécessité. Et pour cause, le bail des deux stars parisiennes s'achève en juin 2022. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », confiait d'ailleurs Nasser Al-Khelaïfi à ce sujet le 9 décembre dernier. Mais si les discussions avec le Champion du monde s'annoncent compliquées, celles avec le Brésilien semblent plus avancées. Il faut dire que Neymar a publiquement affiché sa volonté de rester au PSG après la victoire contre Basaksehir : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir ». Par conséquent, l'avenir de Neymar semble bien s'écrire du côté du PSG.

La prolongation de Neymar prend forme !