Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Strootman, Longoria prépare un autre départ !

Publié le 13 janvier 2021 à 16h10 par A.M.

Barré par la concurrence de Jordan Amavi et Yuto Nagatomo, Christopher Rocchia pourrait quitter l'OM cet hiver. Et Guingamp tenterait d'obtenir son prêt.

Le mercato de l'Olympique de Marseille a connu un sacré coup d'accélérateur. En effet, le club phocéen a bouclé l'arrivée de Pol Lirola sous la forme d'un prêt avec option d'achat tandis que Kevin Strootman va être cédé au Genoa jusqu'à la fin de la saison. Mais l'OM ne compte pas en rester là. En effet, l'objectif d'André Villas-Boas et de Pablo Longoria est désormais d'attirer un attaquant, mais pour cela, il faudra probablement vendre afin de renflouer les caisses et alléger l'effectif. Et cela tombe bien, un départ semble se préciser.

Guingamp s'active pour Rocchia