Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Laborde recruté par Longoria cet hiver ? La réponse !

Publié le 13 janvier 2021 à 15h15 par La rédaction

Sur de nombreuses pistes au poste d’attaquant depuis le début de ce mercato, l’OM n’a pour l’instant toujours pas trouvé de concurrent à Dario Benedetto. Cependant, quelques noms ressortent de la liste de Pablo Longoria, dont celui de Gaétan Laborde. Mais le dossier serait trop compliqué à concrétiser.

Entre l’OM et les attaquants, c’est une grande histoire d’amour. Depuis le début de ce mercato, le club phocéen serait sur la piste de plusieurs joueurs pouvant succéder, ou du moins apporter de la concurrence, à Dario Benedetto. L’Argentin ne semble pas avoir convaincu André Villas-Boas sur cette première partie de saison (3 buts et 3 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues). Ainsi, le directeur sportif Pablo Longoria a activé son réseau pour trouver l’attaquant rêvé. D’abord sur la scène européenne, Arkadiusz Milik, Jean-Philippe Mateta et Vincent Aboubakar intéresseraient l’OM. Mais l’Espagnol se renseignerait aussi en Ligue 1. Si la piste Andy Delort a déjà été envisagé, la direction marseillaise penserait également à son coéquipier montpelliérain Gaétan Laborde.

« Ce qui est clair avec Laurent Nicollin, c'est que Gaëtan fasse la saison complète. »