Mercato - OM : Pablo Longoria ne lâche rien avec cette piste chaude !

Publié le 13 janvier 2021 à 10h00 par La rédaction

Après Pol Lirola, l’OM voudrait s’offrir un autre joueur de Serie A. À la recherche d’un attaquant pour apporter un peu de concurrence à Dario Benedetto, le club phocéen serait très intéressé par Arkadiusz Milik. Les négociations s'avèrent très complexes, mais Pablo Longoria ne lâche rien.

L’OM a décidé de se renforcer cet hiver. Après l’arrivée du latéral droit Pol Lirola de la Fiorentina, la direction marseillaise a encore plusieurs pistes chaudes. Notamment en attaque, où Dario Benedetto ne semble pas avoir convaincu André Villas-Boas. Après avoir refusé Diego Costa, libre de tout contrat après sa résiliation de l’Atletico Madrid, Pablo Longoria explore l’Europe à la recherche de la perle rare. Si Jean-Philippe Mateta et Vincent Aboubakar sont annoncés sur les tablettes du directeur sportif de l’OM, un gros nom intéresse le club phocéen depuis quelques jours : celui d’Arkadiusz Milik. En fin de contrat cet été, le Polonais n’a toujours pas prolongé avec Naples. Une aubaine pour l’OM qui pourrait se l’arracher à prix d’or.

Des négociations complexes mais pas impossibles pour Milik