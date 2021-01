Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à la vitesse supérieure pour Moise Kean !

Publié le 13 janvier 2021 à 14h45 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean pourrait rester au Paris Saint-Germain au-delà de cette saison.

Il est une des très belles satisfactions de cette saison. Arrivé en toute fin de mercato Moise Kean a su profiter des blessures de Mauro Icardi pour rapidement s’imposer au Paris Saint-Germain. Avec 11 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues, il est le deuxième meilleur buteur du PSG, à trois longueurs de Kylian Mbappé. Cela pourrait pousser Leonardo a tenter de garder Kean, dont le prêt ne comprendrait aucune option d’achat. Du côté d’Everton, on ne semble pas totalement fermés à cette option. « C’est notre joueur et il sera de retour en juin Mais nous devons tout le temps pendre en considération ce que le joueur pense parce que les joueurs sont des êtres humains » a expliqué Carlo Ancelotti, coach des Toffees . « Si le joueur veut revenir nous serons heureux de l’avoir, si le joueur veut rester avec le Paris Saint-Germain, nous devons parler avec le Paris Saint-Germain ».

Everton a posé ses conditions pour Kean