Mercato - OM : Ça se précise pour le nouveau buteur de Villas-Boas !

Publié le 14 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Pisté par l’OM pour venir renforcer l’attaque cet hiver, Arkudiasz Milik est bien en instance de départ comme l’a confirmé l’un des dirigeants de Naples.

Alors que l’OM n’a pas donné suite à l’option Diego Costa et n’est pas parvenu concrétiser ses autres pistes du mercato hivernal en attaque (Gaëtan Laborde, Boulaye Dia, Jean-Philippe Mateta…), Arkadiusz Milik (26 ans) est désormais le grand favori. En fin de contrat avec Naples et plus que jamais en instance de départ, le buteur polonais intéresserait fortement André Villas-Boas. Et l’OM semble avoir toutes ses chances pour accueillir Milik cet hiver…

Naples confirme pour Milik