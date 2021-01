Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace réelle dans le dossier Aguero ?

14 janvier 2021

Certains médias anglais annoncent que le FC Barcelone envisagerait une signature de Sergio Aguero en fin de saison. Cela représente-t-il un danger pour le PSG, lui aussi intéressé ? Analyse.

Ces derniers jours, plusieurs informations concordantes ont circulé autour d’un intérêt du Paris Saint-Germain, et notamment de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, pour Sergio Aguero, dans l’optique d’une signature libre en fin de saison. Dans son édition de mercredi, le média anglais The Sun annonce que le FC Barcelone aurait également le projet de faire signer l’attaquant argentin de Manchester City l’été prochain. Le danger est-il concret pour le PSG ?

Barcelone ne peut rien faire…

Très clairement, il apparaît logique, et donc probable, que le club blaugrana surveille la situation de Sergio Aguero en fin de saison. Un attaquant de ce calibre disponible à coût zéro en transfert ne peut qu’intéresser un club en quête de coups sur le mercato du fait de sa situation financière très difficile. Pour autant, le danger n’apparaît pas important pour Paris : en l’état, le FC Barcelone n’est même pas en état de boucler le mini-transfert de Memphis Depay (au grand maximum 10 millions d’euros sachant que le joueur n’a plus que six mois de contrat à l’OL), qui pèse beaucoup moins lourd qu’Aguero en salaire. Dans ces conditions, on ne voit pas comme le Barça pourrait ouvrir une négociation avec Aguero dans les prochaines semaines.