Mercato - PSG : Di Maria snobé par un cador étranger !

Publié le 14 janvier 2021 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a vu un gros club étranger lui claquer la porte au nez.

A la fin, la relation entre Thomas Tuchel et Angel Di Maria semblait tendue. Le joueur n’avait pas apprécié les choix de son entraineur et cela s’est d’ailleurs traduit en un plus faible temps de jeu, ainsi que des prestations compliquées. Un départ a même été évoqué... mais Tuchel n’est plus au Paris Saint-Germain. Il a été remplacé par Mauricio Pochettino, qui semble être un grand fan de Di Maria. Ce dernier a été titulaire à chaque match disputé par le nouvel entraineur du PSG jusqu’à maintenant, mais son avenir pose encore question. Son contrat se termine en effet en juin prochain et Leonardo semble ouvert à une prolongation.

La Juventus aurait refusé Di Maria