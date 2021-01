Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Prolongation, départ… Ces révélations sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 14 janvier 2021 à 19h30 par H.G.

Alors que le dossier Sergio Ramos serait plus que jamais dans l’impasse, le Real Madrid pourrait finalement parvenir à obtenir gain de cause pour la prolongation de son défenseur en le conduisant à renouveler son contrat en diminuant son salaire.

Seize ans après son arrivée en provenance du Séville FC, Sergio Ramos est désormais sur la voie d’un départ libre en fin de saison. En effet, son contrat actuel expirera le 30 juin prochain et, pour l’heure, les négociations dans l’optique de sa prolongation seraient bloquées. Précisément, la presse espagnole a dernièrement expliqué qu’en plus de la durée de contrat, le joueur souhaitant un bail de deux ans quand le Real Madrid ne lui proposerait qu’une année, la question de son salaire poserait grandement problème. Et pour cause, la direction madrilène exigerait que Sergio Ramos diminue de 10% ses émoluments, chose à laquelle le principal intéressé serait fermé. Toutefois, à en croire les dernières informations parues en Espagne, le numéro 4 du Real Madrid pourrait n’avoir d’autre choix que d’infléchir sa position prochainement.

Sergio Ramos pourrait finir par revoir ses exigences à la baisse