Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane prend position pour Sergio Ramos !

Publié le 13 janvier 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid gratuitement s'il ne prolonge pas très vite. Interrogé sur l'avenir de son coéquipier, Luka Modric a fait passer un message fort.

Alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin, Sergio Ramos est dans le flou le plus total quant à son avenir. En effet, le capitaine du Real Madrid serait encore loin d'une prolongation et pourrait rejoindre librement un nouveau club à la fin de la saison. D'ailleurs, Sergio Ramos peut déjà négocier avec l'écurie de son choix pour un transfert gratuit depuis le 1er janvier. Présent en conférence de presse ce mercredi soir, Luka Modric a été interrogé sur la situation de Sergio Ramos. Comme l'a expliqué le milieu de terrain croate, il ne compte pas s'immiscer dans ce dossier et ne souhaite que le bonheur de son capitaine.

«Sergio est mon ami et je veux le meilleur pour lui»