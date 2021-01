Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un nouvel avertissement de taille pour Lionel Messi !

Publié le 13 janvier 2021 à 21h15 par B.C.

Alors que le PSG surveille de près la situation de Lionel Messi au FC Barcelone, Joan Laporta estime qu’il réussira à conserver l’attaquant argentin s’il est élu président.

Désireux de partir l’été dernier, Lionel Messi a finalement décidé de rester une année de plus au FC Barcelone afin d’éviter de partir en guerre contre son club. Cependant, l’attaquant de 33 ans n’a pas prolongé son bail et sera donc libre à l’issue de la saison. Le PSG et Manchester City souhaiteraient en profiter pour mettre la main sur lui, mais l’avenir de Messi reste très incertain, principalement en raison des prochaines élections présidentielles du club culé. Avec la mise en place d’un projet ambitieux au Barça, Lionel Messi pourrait en effet décider de prolonger son bail. Considéré comme l’un des favori pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta estime de son côté être en mesure de conserver la star argentine.

« Leo n'est pas guidé par l'argent. Son départ ? C'est quelque chose que je n'envisage pas »