Mercato - PSG : Entre Messi et Agüero, Pochettino devra choisir !

Publié le 13 janvier 2021 à 18h30 par T.M.

Avec Mauricio Pochettino, le PSG pourrait prendre l’accent argentin. En effet, depuis la nomination du technicien sud-américain, deux de ses compatriotes sont annoncés dans la capitale : Lionel Messi et Sergio Agüero. Le PSG pourrait donc frapper fort, mais seule l’une de deux stars pourrait bien rejoindre le Parc des Princes.

En ce mois de janvier, cela pourrait finalement être assez calme au PSG. Alors que le club de la capitale accuserait un manque à gagner de près de 300M€, cela pourrait impacter le recrutement hivernal de Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur parisien. En effet, selon les informations du Parisien , aucune grosse dépense ne serait prévue pour le PSG et pour ce qui est des recrues, il faudrait plutôt se tourner vers des joueurs libres ou des arrivées en prêt. Leonardo pourrait donc être assez calme dans les prochaines semaines, ce qui pourrait ne pas être le cas l’été prochain. En effet, le mercato estival du PSG s’annonce déjà tonitruant. Actuellement, tous les regards se tournent bien évidemment vers Kylian Mbappé, que Leonardo cherche toujours à faire prolonger. Cela empêcherait ainsi son départ vers le Real Madrid, mais cette catastrophe semble se préciser un peu plus chaque jour.

« Le PSG n’a pas la puissance financière pour avoir Messi et Agüero »