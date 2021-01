Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 13 janvier 2021 à 19h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Cependant, le défenseur espagnol n'aurait pas encore reçu d'offres.

En cette période de crise sanitaire, les clubs privilégieront l'arrivée de joueurs libres. Et cela tombe bien, ils sont nombreux dans ce cas et non des moindres. En effet, Lionel Messi, Sergio Agüero, Angel Di Maria, David Alaba ou encore Sergio Ramos voient tous leur bail prendre fin en juin prochain et pourraient donc rejoindre une nouvelle équipe pour 0€. Le PSG fait partie des clubs à l'affût sur ces dossiers, et s'intéresserait notamment à la situation de Sergio Ramos dont les discussions avec le Real Madrid semblent compliquées.

Le PSG n'a pas bougé pour Ramos