Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La clé du dossier Giroud

Publié le 15 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction

Les médias italiens affirment que la discussion s’annonce difficile pour le transfert d’Olivier Giroud. Le10sport.com analyse le point de blocage principal.

Depuis quelque temps, les médias italiens indiquent avec insistance que la Juventus s’intéresse de très près au cas d’Olivier Giroud, information confirmée entre les lignes par Andrea Pirlo à la fin de l’année. Selon Tuttosport , des points de blocage existeraient cependant entre les deux parties, entre la durée d’un éventuel contrat et la position de Chelsea, pas forcément enclin à laisser filer son attaquant, qui a démontré qu’il était encore une solution solide en pointe.

La question de la durée du bail