Mercato - Barcelone : Koeman pourrait boucler un premier départ cet hiver !

Publié le 14 janvier 2021 à 23h30 par A.D.

Alors qu'il serait en quête d'un nouveau gardien, Mikel Arteta voudrait boucler un prêt avec option d'achat pour Neto. Toutefois, le Barça, qui aurait réclamé environ 21M€ pour son portier l'été dernier, ne devrait pas accepter de négocier une telle opération cet hiver.

Classé seulement 11ème de Premier League, Arsenal est à la peine en championnat cette saison. Pour se relancer, les Gunners compteraient profiter du mercato hivernal, qui a débuté au début du mois de janvier. Dans cette optique, Mikel Arteta songerait notamment à renforcer sa cage et à recruter un complément à Bernd Leno et Runar Alex Runarsson, ses deux gardiens. Et pour remplir cette mission, le coach d'Arsenal voudrait piocher au FC Barcelone.

Arteta voudrait récupérer Neto cet hiver, mais...