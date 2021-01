Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit une très grande nouvelle pour Milik !

Publié le 14 janvier 2021 à 21h45 par La rédaction

Alors que l’OM est toujours à la recherche de renfort offensif, une piste de Pablo Longoria semble très proche de se concrétiser. En effet, Arkadiusz Milik aurait la volonté de rejoindre le club marseillais. Ne reste plus qu’à trouver un accord entre Naples et l’OM.

La quête de renfort offensif pour l’OM se poursuit toujours. La direction est en recherche d’un attaquant pour venir concurrencer Dario Benedetto. Le joueur de 30 ans n’arrive pas à convaincre son entraîneur André Villas-Boas. Plusieurs pistes sont étudiées pour le moment. On parle de Jean-Philippe Mateta, Vincent Aboubakar, Andy Delort ou encore Gaétan Laborde pour venir épauler l’attaquant argentin. Mais il y a une autre option qui semble devenir de plus en plus chaude : celle menant à Arkadiusz Milik. Pas du tout utilisé par Gennaro Gattuso à Naples, la situation du Polonais fait parler en Italie. Et les dirigeants marseillais sont à l’affût.

« Il n’y a pas encore d’accord, mais il y a une volonté de Milik d’accepter le projet marseillais »