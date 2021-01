Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de boucler l’arrivée de Milik ?

Publié le 14 janvier 2021 à 17h45 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, l’OM travaille actuellement pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik. Et Pablo Longoria pourrait bien réussir à offrir le Polonais à André Villas-Boas.

Depuis plusieurs mois désormais, le feuilleton de l’attaquant anime l’actualité de l’OM. Alors que les Phocéens se sont trompés avec Luis Henrique, un buteur est toujours recherché pour venir épauler Dario Benedetto. Et aujourd’hui, s’il existe différentes cibles, la piste prioritaire mènerait à Arkadiusz Milik, écarté par Gattuso à Naples. Ces derniers jours, le cas du Polonais a ainsi fait énormément parler. Et alors que l’arrivée de Milik semblait un temps difficile à régler, tout pourrait finalement rentrer dans l’ordre d’ici peu.

L’OM et Naples tentent de se mettre d’accord !