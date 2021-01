Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse est déjà tombée pour Milik !

Publié le 14 janvier 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM aurait formulé une nouvelle offre au Napoli pour Arkadiusz Milik, le club italien aurait une nouvelle fois décliné la proposition de Pablo Longoria.

L’OM ne lâche rien dans sa quête d’un nouveau buteur ! La presse italienne a révélé ces dernières heures que Pablo Longoria serait repassé à l’action pour Arkadiusz Milik en proposant une offre à hauteur de 7/8M€ pour racheter les six derniers mois de son contrat avec Naples, d’autant que l’international polonais n’entre plus dans les plans de Gennaro Gattuso. Et la réponse serait déjà tombée pour le directeur sportif de l’OM…

Naples recale encore l’OM