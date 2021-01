Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu affiche un énorme regret !

Publié le 15 janvier 2021 à 1h30 par La rédaction

Alors que les élections présidentielles du FC Barcelone approchent, l’ancien président Josep Maria Bartomeu affiche un seul regret lors de son mandat. Selon lui, sa principale erreur a été d’être trop prudent après la défaite 4-0 contre Liverpool en 2019.

Dans quelques jours, le FC Barcelone connaîtra son nouveau président. Les élections, dont les votes auront lieu le 24 janvier prochain, approchent à grands pas. Carlos Tusquets, qui a pris le relais après la démission de Josep Maria Bartomeu, connaîtra bientôt son successeur. Une période qui suscite un peu de nostalgie auprès de l’ancien président du club catalan. Lors de son mandat, qui a débuté en 2014, Bartomeu a vécu de bons moments. La victoire du Barça en Ligue des Champions en 2015 en fait partie. Mais l’Espagnol a aussi pu assister à des périodes sombres de l’histoire du club blaugrana. Le tournant de son mandat a été ce fameux match retour à Anfield contre Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions. Alors que le FC Barcelone s’était imposé 3-0 au Camp Nou, les Anglais ont réussi à inverser la tendance avec cette victoire 4-0.

« Ce que nous avons fait après le Bayern, nous aurions dû le faire un an plus tôt »