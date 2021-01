Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation ahurissante sur un gros échec de Puel !

Publié le 14 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

Longtemps annoncé proche de l'AS Saint-Etienne, Mostafa Mohamed devrait finalement être retenu par Zamalek. Et pour cause, le club égyptien aurait machine arrière à cause des problèmes financiers des Verts.

Voilà plusieurs semaines que l'ASSE est en quête d'un avant-centre. Et Claude Puel semble avoir clairement identifié sa priorité, à savoir Mostafa Mohamed. Mais alors que tous les feux semblaient au vert, les discussions sont au point mort, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Une information que Jean-Luc Buisine a d'ailleurs confirmée. « Les négociations se sont arrêtées mais à l'initiative de Zamalek. Zamalek avait donné son accord sur les modalités financières du transfert mais il s'est rétracté après cet accord. Nous étions parvenus à un accord pour recruter Mostafa Mohamed sur un contrat qui s'étend sur 4 ans et demi. Le joueur nous a posé des questions sur l'entraîneur Claude Puel, et il est convaincu que ce que ce dernier peut donner une impulsion à sa carrière pour jouer à l'avenir en Premier League. Mais les négociations sont maintenant au point mort », assure le directeur de la cellule de recrutement des Verts à FilGoal .

Zamalek a eu peur des finances de l'ASSE