Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel sort du silence sur ce changement radical en interne !

Publié le 14 janvier 2021 à 14h00 par A.M.

Dans les colonnes du Progrès, Claude Puel a évoqué le départ de Xavier Thuilot, démis de ses fonctions de directeur général de l'ASSE.

Ces derniers jours, Roland Romeyer a décidé de se séparer de Xavier Thuilot, directeur général de l'ASSE jusque-là. Mais surtout, l'ex-dirigeant des Verts avait été nommé par Claude Puel dont il est proche. Par conséquent, son départ semble fragiliser l'entraîneur stéphanois de plus en plus isolé en interne. Malgré tout, Claude Puel refuse de s'en prendre publiquement à sa direction et préfère jouer l'apaisement en accueillant le successeur de Xavier Thuilot, à savoir Jean-François Soucasse.

Puel refuse de polémiquer après le départ de Thuilot