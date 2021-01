Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel prêt à quitter les Verts ? Il répond !

Publié le 14 janvier 2021 à 11h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Claude Puel serait clairement menacé du côté de l'ASSE, le manager général des Verts assure qu'il ne compte pas quitter le club.

La situation de Claude Puel semble se compliquer du côté de l'ASSE. Déjà menacé par les résultats sportifs en dents de scie depuis le début de saison, le projet du manager général des Verts a pris du plomb dans l'aile suite au récent départ de Xavier Thuilot. Proche de Claude Puel, le directeur général de l'ASSE a été démis de ses fonctions par Roland Romeyer qui a décidé de nommer Jean-François Soucasse afin de reprendre le pouvoir. Fragilisé en interne, Claude Puel ne compte toutefois pas abandonner le navire comme il l'explique dans les colonnes du Progrès .

«Je me considère en mission»