Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’inquiétante sortie de Claude Puel sur le recrutement !

Publié le 13 janvier 2021 à 21h10 par T.M.

En ce mois de janvier, Claude Puel aimerait bien apporter quelques changements à l’effectif de l’ASSE. Toutefois, cela est visiblement très compliqué puisque les moyens manquent dans le Forez.

Pointant à la 16ème place en Ligue 1, l’ASSE est donc aux portes de la zone de relégation. Les temps sont durs pour les Verts et la mission de Claude Puel est compliquée. Néanmoins, ce mois de janvier pourrait bien donner un peu d’air frais à l’ASSE. En effet, le mercato hivernal pourrait permettre aux Stéphanois de se renforcer, ciblant notamment l’arrivée d’un attaquant de pointe, qui pourrait bien être Mostafa Mohamed. Toutefois, ces idées, il faut les concrétiser. Et Claude Puel l’a reconnu, compte tenu de la situation financière actuelle de l’ASSE, cela s’avère très compliqué.

« Je n'ai rien pu faire malgré des profils intéressants et abordables »