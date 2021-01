Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a bouclé un très joli coup !

Publié le 13 janvier 2021 à 10h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE aurait obtenu un accord avec Zamalek pour le transfert de Mostafa Mohamed qui a plusieurs fois affiché sa volonté de rejoindre le Forez.

Cet hiver, l'une des priorités de l'AS Saint-Etienne est de recruter un avant-centre. Et pour cause, les deux seuls spécialistes du poste à disposition de Claude Puel sont Charles Abi et Jean-Philippe Krasso, deux jeunes joueurs qui peinent à s'acclimater au haut niveau. Arnaud Nordin, Romain Hamouma ou Denis Bouanga ont été utilisés à la pointe de l'attaque du club du Forez, sans grande réussite. Après avoir raté le prêt de M'Baye Niang en octobre, les Verts se sont donc remis en quête d'un buteur cet hiver. Et la piste menant à Mostafa Mohamed a rapidement émergé.

Accord ASSE-Zamalek pour Mostafa Mohamed