Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts lâchent une bombe dans le dossier Mostafa Mohamed !

Publié le 14 janvier 2021 à 10h30 par A.M.

Alors que l'ASSE tente de recruter l'attaquant de Zamalek, Mostafa Mohamed, Jean-Luc Buisine jette un énorme coup de froid dans ce dossier.

En quête d'un avant-centre depuis plusieurs semaines, l'ASSE semble avoir fait de Mostafa Mohamed sa grande priorité. Et alors que l'optimisme était de mise dans ce dossier ces derniers jours, Zamalek a clairement mis des bâtons dans les roues des Verts. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions se sont clairement compliquées. Et pour cause, le club égyptien se montre intransigeant dans ce dossier et continue de réclamer 5M€, une somme trop importante pour le finances de l'ASSE. Directeur de la cellule de recrutement des Verts, Jean-Luc Buisine confirme que ce dossier est au point mort.

«Les négociations se sont arrêtées à l'initiative de Zamalek»