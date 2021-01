Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de Claude Puel sur son avenir !

Publié le 14 janvier 2021 à 10h00 par A.M.

Entre les résultats en dents de scie et le départ de Xavier Thuilot, l'avenir de Claude Puel sur le banc de l'ASSE semble en grand danger. Mais le technicien français n'affiche aucune inquiétude.

Arrivé au poste de manager général de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a rapidement tenté de mettre en place un projet sur le long terme en s'entourant notamment d'hommes de confiance. C'est ainsi que Jean-Luc Buisine est ainsi arrivé au poste de directeur de la cellule de recrutement, mais surtout, Xavier Thuilot a débarqué au poste de directeur général. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu pour Claude Puel. Entre les problèmes économiques de l'ASSE, aggravés par la crise sanitaire, le départ de Xavier Thuilot, l'ancien entraîneur de l'OL semble plus que jamais fragilisé. Mais pour le moment, il ne se pose pas de questions sur son avenir.

«C’est le club qui est fragilisé pour toutes les raisons énumérées, pas moi»