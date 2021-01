Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Agüero… Quelle doit être la priorité de Pochettino l’été prochain ?

Publié le 14 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal pourrait être calme au PSG, un gros coup pourrait se préparer pour l’été. Quelle devrait être alors la priorité de Mauricio Pochettino ?

A peine arrivé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà opérer certains changements au sein de son effectif. Les rumeurs les plus insistantes concernent d’ailleurs Christian Eriksen (Inter Milan) et Dele Alli (Tottenham). Toutefois, alors que le club de la capitale est frappé de plein fouet par la crise et accuse un énorme manque à gagner, il ne faudrait pas s’attendre à de grosses dépenses durant ce mercato hivernal. Si arrivée il y a, cela devrait surtout se faire sous la forme de prêt. Pour espérer les premiers gros coups de Pochettino, il faudra certainement attendre le mercato estival et du gros est déjà annoncé.

Messi, Agüero… Pochettino voit grand !

Pour assister à l’arrivée de la première star de Mauricio Pochettino au PSG, il pourrait donc falloir attendre l’été. Et ce renfort pourrait ne pas être n’importe qui. En effet, de gros noms sont annoncés dans la capitale grâce au technicien argentin. En effet, avec Pochettino, le PSG pourrait avoir son mot à dire pour Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, tandis que le natif de Murphy aurait, selon diverses informations, réclamé Sergio Aguëro et Paul Pogba. De grands noms sont annoncés au PSG et la liste est longue puisque Paulo Dybala, Harry Kane ou encore Eduardo Camavinga seraient dans les petits papiers parisiens;



Alors, quelle doit être la priorité de Pochettino l’été prochain ?