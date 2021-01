Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup en préparation pour remplacer Mbappé ?

Publié le 14 janvier 2021 à 18h30 par T.M.

Si Leonardo semble bien parti pour obtenir la prolongation de Neymar, cela semble plus compliqué avec Kylian Mbappé. Alors que le Français pourrait donc quitter le PSG, il faudra à ce moment se pencher sur la question de sa succession. Et pour cela, Mauricio Pochettino et Leonardo pourraient bien préparer une grosse opération.

Arrivé sur le banc du PSG il y a quelques jours, Mauricio Pochettino doit s’adapter à l’effectif actuel du club de la capitale. Néanmoins, en ce mois de janvier, quelques changements pourraient apportés avant de grandes manoeuvres l’été prochain. Et tout pourrait notamment partir du cas Kylian Mbappé. Avec Neymar, le Français est actuellement la priorité de Leonardo qui s’active pour prolonger les deux stars. Mais alors que cela avance bien avec le Brésilien, c’est très indécis pour Mbappé, qui se rapprocherait un peu plus chaque jour du Real Madrid. En effet, la Casa Blanca préparerait déjà son assaut pour chiper le champion du monde. Alors que le PSG tente donc d’éviter cette catastrophe, il pourrait bien falloir s’y résoudre dans les prochains mois. Et en cas de départ de Kylian Mbappé, il faudra également penser à la question de sa succession. Alors que Leonardo devrait récupérer un joli chèque en cas de vente, cela devrait lui donner une marge de manoeuvre intéressante pour dénicher une nouvelle star et certaines idées germeraient déjà au sein de la direction parisienne.

Dybala pour oublier Mbappé ?