Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 14 janvier 2021 à 18h10 par B.C.

Alors que le Real Madrid rêve de mettre la main sur Kylian Mbappé, Liverpool est également à l’affût sur la star du PSG. Cependant, aucune offensive des Reds ne serait encore en préparation.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé semble encore dans l’indécision concernant son avenir. Malgré les approches de sa direction, l’attaquant français continue de faire la sourde oreille, de quoi rendre possible un départ dès l’été prochain. Le Real Madrid reste à l’affût et rêverait d’enfin s’attacher ses services, mais Zinedine Zidane n’est pas seul. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Liverpool a également coché le nom de Kylian Mbappé, et Jürgen Klopp s’est d’ores et déjà entretenu avec l’attaquant et ses proches. Néanmoins, une offensive n’aurait pas encore été programmée par la direction.

Liverpool n’essaie pas (encore ?) de recruter Mbappé