Mercato : Le Milan AC intéressé par Mandzukic ?

Publié le 14 janvier 2021 à 16h40 par La rédaction

Depuis la fin de son contrat avec Al-Duhail en juillet dernier, Mario Mandzukic se retrouve sans club. Si le joueur a pourtant suscité de l’intérêt chez certains clubs, dont l’OM, aucune offre n’a séduit le Croate. Mais le Milan AC pourrait bien venir récupérer l’ancien de la Juventus chez eux pour jouer les doublures d’Ibrahimovic.

Voilà maintenant 6 mois que Mario Mandzukic n’a plus de club. Depuis la fin de son bail en juillet dernier avec Al-Duhail, l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus n’a plus joué en compétition. Si sa situation a alerté quelques clubs européens à la recherche d’un attaquant, dont l’OM, Mandzukic n’a pas trouvé de projets pouvant l’intéresser. Mais lors de ce mercato hivernal, le Croate pourrait faire son retour en Serie A, chez le leader plus précisément. S’il multiplie les pistes à des postes défensifs, le Milan AC chercherait du renfort offensif également. Et la piste Mandzukic, qui les intéressait avant l'arrivée d'Ibrahimovic, ressortirait de nouveau aux yeux des dirigeants milanais. Les Rossoneri auraient déjà contacté l’agent du finaliste de la coupe du Monde 2018 d’après les informations de Gianluca Di Marzio. Il aurait alors pour rôle de jouer les doublures du Suédois, tout juste de retour de blessure.