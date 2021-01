Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace à 5M€ pour le chouchou de Di Maria ?

Publié le 15 janvier 2021 à 1h15 par A.D.

Alors que sa communication avec Gian Piero Gasperini serait totalement rompue, Dario Alejandro Gomez serait condamné à quitter l'Atalanta cet hiver. Sur le coup, le PSG, conseillé par Angel Di Maria, doit toutefois faire face à une certaine concurrence.

En froid avec Gian Piero Gasperini, Papu Gomez voudrait quitter l'Atalanta dès le mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappé à Angel Di Maria. Totalement fan de son compatriote argentin, le numéro 11 du PSG aurait réclamé son recrutement à son directeur sportif Leonardo. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à la concurrence de plusieurs clubs italiens sur ce dossier, et notamment de l'Inter, de la Juventus, du Torino et de la Fiorentina. Et ce ne serait pas tout.

Fenerbahçe aurait frappé pour Papu Gomez