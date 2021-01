Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour le chouchou de Di Maria !

Publié le 14 janvier 2021 à 0h15 par A.D.

En froid avec Gian Piero Gasperini, Papu Gomez serait condamné à partir cet hiver. Sur le coup, le PSG aurait toutes les raisons d'y croire. Expications.

Alors qu'il se serait pris le bec avec Gian Piero Gasperini, Papu Gomez voudrait absolument quitter l'Atalanta lors de ce mercato hivernal. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG et à plusieurs clubs de Serie A. Selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, le club basé à Bergame pourrait rendre un grand service à Leonardo et à Angel Di Maria, qui aurait soufflé le nom de Papu Gomez à son directeur sportif. Selon le journaliste italien, la direction de La Dea ne voudrait pas renforcer un concurrent direct de Serie A. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG, comme l'a confirmé Fabrizio Romano.

Le PSG seul au monde pour Papu Gomez ?